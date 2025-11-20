« Enjeux & Perspectives des Dirigeants d’Associations « -Attirer de nouveaux bénévoles HEC Alumni Paris Jeudi 20 novembre, 16h00

Jeudi 20 novembre – 16h à 17h30

En présentiel à Paris ou en Visio sur Zoom

Attirer de nouveaux bénévoles et rendre l’engagement accessible à tous

Vous souhaitez :

Elargir votre vivier de bénévoles et enrichir votre fonctionnement interne en diversifiant vos bénévoles,

Être plus légitime pour agir auprès des publics accompagnés avec des équipes plus représentatives de la société,

Déconstruire les préjugés et renforcer la cohésion de vos bénévoles, en favorisant la mixité sociale et la rencontre entre mondes différents,

Renforcer l’image et la crédibilité de votre association auprès des partenaires et financeurs, sensibles aux démarches inclusives.

Cette rencontre est faite pour vous.

Objectif : Passer à l’action pour un bénévolat plus inclusif

Nous explorerons ensemble des pistes concrètes pour :

Mobiliser les entreprises et les salariés,

Intégrer les personnes en situation de handicap, d’exil ou de précarité,

Valoriser l’engagement des bénéficiaires eux-mêmes.

Des intervenants inspirants pour nourrir vos réflexions

Ouverture par :

Isabelle Persoz, Déléguée Générale – Tous Bénévoles

Nicole Villaeys, HEC Volunteers For Good

Interventions clés :

Denis Bouchard, Pilote du Mécénat de Compétences à EDF (DRH), et Président de l’Ecole de la 2è Chance de Paris : Encourager l’engagement des salariés

Cecilia Odeja, Directrice régionale, BENENOVA Paris : Le bénévolat inclusif en action,

Coline Cosserat, Directrice du bénévolat et des engagements, Fondation de l’Armée du Salut : Des exemples concrets d’engagement ouvert.

Un temps d’échange est prévu pour vos questions et vos idées !

Infos pratiques

Lieu : Association HEC, 9 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris

Accueil sur place : dès 15h30

Début de la rencontre : 16h00 précises (Compte tenu de la diffusion simultanée en ligne, la réunion commencera à 16 h00 précises)

Format hybride : sur place ou en Visio via Zoom

Et pour ceux présents sur place…

Un pot convivial clôturera la rencontre pour prolonger les échanges en toute simplicité.

Inscription obligatoire

Réservez votre place dès maintenant pour recevoir les infos de connexion et garantir votre participation.

Enjeux & Perspectives des Dirigeants d’Associations est une structure d’échange et de partage créée par HEC Volunteers For Good. Son propos est de réunir, autour de thèmes qui font partie des préoccupations d’actualité du monde associatif, ses responsables et des HEC ayant un engagement bénévole. Il vise à leur permettre ainsi de réfléchir ensemble et de progresser dans leurs pratiques.

HEC Volunteers For Good anime Enjeux & Perspectives en partenariat avec « Tous Bénévoles », dont l’objet est de mettre en relation bénévoles et associations à travers son site.

HEC Volunteers For Good met au service des associations des actions d’accompagnement avec notamment la « Bourse du Bénévolat », les « Enjeux & Perspectives des Dirigeants d’Associations » et le « Cercle Fund Raising ».

