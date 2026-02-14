Enjoy the game, Le Grand Mix, Tourcoing

Enjoy the game Jeudi 19 février, 14h00 Le Grand Mix Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:30:00+01:00

Le Grand Mix 5 Place Notre Dame 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 0320701000 https://legrandmix.com/fr [{« type »: « email », « value »: « ludotheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320701000 »}] https://legrandmix.com/fr/infos-pratiques/venir

La ludothèque vous propose de découvrir une sélection de coups de cœur le temps d’un « après-midi jeux » pour petits et grands au Grand Mix, dans une ambiance ludique et conviviale !

Freepik