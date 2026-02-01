Enjoy the game Tourcoing
Enjoy the game Tourcoing jeudi 19 février 2026.
Enjoy the game
5 Place Notre Dame Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 18:30:00
Date(s) :
2026-02-19
.
5 Place Notre Dame Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 10 00 ludotheque@ville-tourcoing.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Enjoy the game Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme