Enjoy the game

5 Place Notre Dame Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 18:30:00

Date(s) :

2026-02-19

.

5 Place Notre Dame Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 10 00 ludotheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Enjoy the game Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme