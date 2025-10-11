Enlightened + El Royce + BrokNface – Concert caritatif Floride (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:00 – 23:30

Gratuit : non 12 € / 15 € Billeterie en ligne : 12 € sur www.helloasso.com/associations/les-pixonautes/evenements/billetterie-du-concert-du-11-octobre-au-floride Sur place : 15 € Tout public

Concert exceptionnel placé sous le signe de la solidarité et de la musique live. Trois groupes de métal se réunissent pour une soirée unique au profit de l’association Les Pixonautes, qui œuvre chaque jour pour adoucir le quotidien des enfants hospitalisés. À l’affiche de cette soirée caritative :Enlightened – Prog métal aux atmosphères à la fois aériennes et puissantes, alternant entre passages atmosphériques et riffs puissants. Leurs compositions sont empreintes d’émotion et d’intensité. Une expérience incroyable ! El Royce – Du Heavy Rock aux sons puissants, des riffs percutants, et une présence scénique intense et charismatique. A ne pas manquer ! BrokNface – Du pur rock alternatif, brut et sincère, influencé par des groupes comme Sepultura, et qui vous emporte dès les premières notes. Leur énergie communicative en live est redoutable ! Une cause qui touche en plein cœur. Créée en mai 2017, l’association Les Pixonautes a pour mission de proposer des expériences immersives en réalité virtuelle aux enfants hospitalisés de longue durée. Grâce à la VR, ces enfants peuvent s’évader quelques instants du quotidien de l’hôpital, voyager, découvrir le monde, ou simplement s’amuser et rêver. C’est une véritable bouffée d’oxygène dans un quotidien éprouvant. Tous les bénéfices du concert seront intégralement reversés à l’association, afin de soutenir ses actions dans les hôpitaux et financer du matériel de réalité virtuelle.En réservant votre place, vous soutenez une initiative précieuse pour des enfants qui en ont grandement besoin. Ensemble, faisons la différence. Venez nombreux vivre une soirée musicale inoubliable et contribuer à une belle cause humaine. Parlez-en autour de vous, invitez vos amis, partagez l’événement sur vos réseaux : chaque billet vendu, chaque personne présente, chaque note de musique compte.

Floride (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 47 66 80 https://fr-fr.facebook.com/lefloridenantes/ 0660695193 https://www.helloasso.com/associations/les-pixonautes/evenements/billetterie-du-concert-du-11-octobre-au-floride?_gl=1%2axu1o37%2a_gcl_au%2aMTU2NzYzMz