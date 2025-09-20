Enlivrez-vous ! Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-09-20 2025-10-18 2025-11-15 2025-12-20

Vous aimez lire, échanger ? Ce rendez-vous convivial est fait pour vous. Venez partager vos lectures du moment, autour d’un café / thé.

Ouvert à tous. Sans inscription. .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

