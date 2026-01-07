Enluminure Initiation Adulte Jumièges

Enluminure Initiation Adulte

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Nouveauté Enluminure initiation adulte

Les ateliers ? Ce n’est pas que pour les enfants. Sanguine, peinture… Les adultes sont invités à une initiation à l’enluminure médiévale. .

+33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

