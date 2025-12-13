ENNEA – Concert famille dans le cadre des WE OFF Ecole Alésia Paris

Dans le cadre des WE OFF, nous vous donnons rendez-vous sous le préau de l’école Alésia avec l’ensemble ENNEA.

L’Ensemble ENNEA fait revivre des œuvres méconnues de compositrices grâce à des instruments d’époque et une interprétation vivante et sensible. Participez également à des ateliers de découverte autour des instruments à vent.

Fondé en 2024 par la flûtiste Sophie Gourlet, ENNEA est un ensemble jouant sur instruments d’époque.

À l’origine du projet, une envie commune de faire revivre des répertoires souvent méconnus, en particulier ceux de compositrices oubliées de l’Histoire, grâce à un ensemble à géométrie variable.

Le samedi 31 janvier 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Ecole Alésia 3 Rue d’alésia 75014 Paris

Ecole Alésia 3 Rue d'alésia 75014 Paris