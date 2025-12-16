ENNEA – REFLETS D’EUROPE – D’aulin à Dvořák Le Pavillon de la Sirène de Paris PARIS 14

Trois escales musicales : Paris avec Aulin, Prague avec Dvořák, et le romantisme français de Dubois pour un voyage en dixtuor tout en finesse et en contrastes.

C’est en 1886 que la jeune compositrice suédoise Valborg Aulin, alors étudiante à Paris avec Benjamin Godard et Jules Massenet, compose sa suite pour orchestre Les Tableaux Parisiens. Cette œuvre, jamais jouée du vivant de la compositrice et retranscrite ici pour dixtuor, nous livre les impressions parisiennes de la suédoise, marquée par l’effervescence de la vie musicale de la capitale à cette époque.

Après Paris, ENNEA nous emmène à Prague avec les Bagatelles d’Antonín Dvořák dans lesquelles celui-ci déploie tout son art de la miniature : mélodies simples mais expressives et des rythmes dansants évoquant la musique populaire tchèque. Il s’agit ici de pièces finement ciselées, empreintes de lyrisme et de joyeuse insouciance.

Ce programme s’achève avec le Dixtuor de Théodore Dubois, écrit spécifiquement pour cet effectif. Cette composition, créée en 1909 alors qu’il était retraité de ses fonctions comme Directeur du Conservatoire de Paris, est un petit bijou du romantisme français, révélant une maîtrise remarquable de l’équilibre entre les quintettes à vent et à cordes. D’inspiration éclectique, l’œuvre de Dubois est vaste et variée, et se réclame autant de Franck que de Schumann, Brahms ou Saint-Saëns.

PROGRAMME :

Valborg Aulin, Tableaux Parisiens op.15 (1886), arrangement pour dixtuor (Maria Raffaele)

Antonín Dvořák, Bagatelles op. 47 (1878), arrangement pour dixtuor (Geoffrey Emerson)

Théodore Dubois, Dixtuor (1909)

Fondé en 2024 par la flûtiste Sophie Gourlet, ENNEA est un ensemble jouant sur instruments d’époque.



À l’origine du projet, une envie commune de faire revivre des répertoires souvent méconnus, en particulier ceux de compositrices oubliées de l’Histoire, grâce à un ensemble à géométrie variable. ENNEA est composé d’un quintette à vent et d’un quintette à cordes, une formation qui lui permet de s’adapter à des contextes variés et d’explorer un large éventail de répertoires allant de l’époque classique au début du XXe siècle.



ENNEA est ensemble émergent en résidence au Pavillon de La Sirène à Paris, de novembre 2025 à janvier 2026.

Le samedi 24 janvier 2026

de 20h00 à 21h15

payant

Sur réservation

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€ (étudiant, -26 ans, RSA, amis de la Sirène)

Tarif enfant : 5€ (-12 ans)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T22:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T20:00:00+02:00_2026-01-24T21:15:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène de Paris 20 rue Dareau 75014 PARIS 14

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/ennea-reflets-deurope-daulin-dvorak +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene