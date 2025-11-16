Ennio Morricone et le cinéma italien Cité des Congrès Nantes

Ennio Morricone et le cinéma italien Cité des Congrès Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 18:00 – 19:15

Gratuit : non 50 € / 55 € 50 € / 55 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/ennio-morricone-et-le-cinema-italien.html Tout public

Les plus grandes musiques de films Ennio Morricone, ou l’art de composer la musique d’un film comme son inconscient et de lui donner une aura prémonitoire. Le compositeur italien, inséparable des succès les plus mémorables du cinéma, apporte aux films, grâce à ses bandes originales, une dimension dramatique et psychologique plus profonde encore.Les compositions de Nino Rota viennent relever ce concert dédié aux plus grandes musiques du cinéma italien et au “Western spaghetti”.Un voyage au cœur de l’Amérique, du grand Ouest fantasmé, filmé par Sergio Leone (Il était une fois dans l’Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, Pour une poignée de dollars…), jusqu’au sud sacré de Roland Joffé (Mission), au plus italien des polars français signé Henri Verneuil (Le Clan des Siciliens). Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/ennio-morricone-et-le-cinema-italien.html