LES MISERABLES – ZENITH DE LILLE Lille

LES MISERABLES Début : 2026-04-26 à 14:30. Tarif : – euros.

TAL’TICKET PRÉSENTE : LES MISERABLESLe Théâtre du Châtelet, uGo&Play et SPJL Production – Stéphane Letellier-Rampon présentent une nouvelle production en accord avec CAMERON?MACKINTOSH de l’œuvre légendaire de ALAIN BOUBLIL et CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERGLES MISÉRABLESLA COMÉDIE MUSICALE DU THÉÂTRE DU CHÂTELET EN TOURNÉED’après l’œuvre de VICTOR HUGOMise en scène de LADISLAS CHOLLATen accord avec Cameron Mackintosh Ltd., Music Theatre International et Drama ParisAprès un triomphe au Théâtre du Châtelet, la comédie musicale de tous les records revient au printemps 2026 pour une tournée exceptionnelle en France. Nommée aux Molières dans la catégorie « spectacle musical », l’adaptation de l’œuvre de Victor Hugo qui a conquis plus de 130 millions de spectateurs à travers le monde sera présentée dans une nouvelle mise en scène magistrale, signée Ladislas Chollat.46 ans après sa première adaptation sur scène en 1980, cette nouvelle production en langue française – dont le livret a été remanié par Alain Boublil pour l’occasion – permet de redécouvrir de nombreuses chansons devenues intemporelles : J’avais rêvé, À la volonté du peuple, Mon histoire, Le Grand jour… Au service du texte, la mise en scène de Ladislas Chollat retranscrit toute la complexité des personnages à travers leur dimension symbolique : la rédemption de Jean Valjean, l’innocence de Cosette, l’antagonisme de Javert, la cupidité des Thénardier ou encore le courage de Gavroche… « En parfait peintre de l’âme humaine, Victor Hugo ne néglige aucune couleur. Les héros des Misérables sont décrits dans les moindres recoins de leur âme, dans leur part d’ombre comme dans leur part de lumière » précise le metteur en scène.Les différents tableaux se succèdent dans un mouvement de décors monumentaux (barricades, auberge des Thénardier, salle de bal, égouts de Paris…) qui occupent l’intégralité de l’espace scénique. Une démesure que l’on retrouve également au sein de l’effectif artistique composé de 64 artistes comédien.nes et musicien.nes qui performent dans une parfaite alchimie pendant près de 3 heures de représentation. La fresque humaniste de Victor Hugo retrouve avec la musique de Claude-Michel Schönberg et le livret d’Alain Boublil toute son ampleur et résonne encore aujourd’hui dans toute son universalité…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59