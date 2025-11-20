ENNIO MORRICONE ET LE CINEMA ITALIEN – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

ENNIO MORRICONE ET LE CINEMA ITALIEN Début : 2025-11-20 à 20:30. Tarif : – euros.

ARACHNEE CONCERTS EN ACCORD AVEC PLAY TWO LIVE PRESENTE : ENNIO MORRICONE & LE CINEMA ITALIENLes Grandes ŒuvresTitre : Ennio Morricone et le cinéma italienSous-titre : Les plus grandes musiques de filmsDates : Jeudi 20 novembre 2025 Horaire : 20h30 Distribution : Le Band Original Orchestra, l'orchestre original des bandes originalesProgramme : Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le TruandHenri Verneuil, Le Clan des SiciliensRoland Joffé, Mission…Présentation :Ennio Morricone, ou l'art de composer la musique d'un film comme son inconscient et de lui donner une aura prémonitoire. Le compositeur italien, inséparable des succès les plus mémorables du cinéma, apporte aux films, grâce à ses bandes originales, une dimension dramatique et psychologique plus profonde encore. Ses thèmes les plus célèbres pour l'écran sont ici réunis en un concert à la mesure de la palette dramatique qu'il insuffla à ses œuvres pour orchestre : violence, lyrisme et romantisme si humainement entremêlés. Les compositions de Nino Rota viennent relever ce concert dédié aux plus grandes musiques du cinéma italien et au "Western spaghetti". Un voyage au cœur de l'Amérique, du grand Ouest fantasmé, filmé par Sergio Leone (Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, Pour une poignée de dollars…), jusqu'au sud sacré de Roland Joffé (Mission), au plus italien des polars français signé Henri Verneuil (Le Clan des Siciliens). Ces partitions mythiques sont tellement indissociables des images qu'elles habillent qu'on peut les déguster « nature », juste pour le plaisir de la musique. Après 2 dates complètes en juin 2023, le Band Original Orchestra revient à la Seine Musicale à Paris pour 3 représentations exceptionnelles à guichets fermés. Et grande nouvelle : une tournée débutera à partir d'octobre 2025.Retrouvez le Band Original Orchestra à Clermont-Fd – Maison de la culture le jeudi 20 novembre 2025 à 20h30

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63