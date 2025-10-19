Ennio Morricone et le cinéma italien Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Ennio Morricone et le cinéma italien Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement dimanche 19 octobre 2025.

Ennio Morricone et le cinéma italien

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 18h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 49 EUR

Début : 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Après 2 dates complètes en juin 2023, le Band Original Orchestra revient à la Seine Musicale à Paris pour 3 représentations exceptionnelles à guichets fermés.

Et grande nouvelle une tournée débutera à partir d’octobre 2025.

Ennio Morricone, ou l’art de composer la musique d’un film comme son inconscient et de lui donner une aura prémonitoire. Le compositeur italien, inséparable des succès les plus mémorables du cinéma, apporte aux films, grâce à ses bandes originales, une dimension dramatique et psychologique plus profonde encore.

Les compositions de Nino Rota viennent relever ce concert dédié aux plus grandes musiques du cinéma italien et au “Western spaghetti”.

Un voyage au cœur de l’Amérique, du grand Ouest fantasmé, filmé par Sergio Leone (Il était une fois dans l’Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, Pour une poignée de dollars…), jusqu’au sud sacré de Roland Joffé (Mission), au plus italien des polars français signé Henri Verneuil (Le Clan des Siciliens).



Retrouvez le Band Original Orchestra le 19 octobre 2025 au CEPAC Silo de Marseille.



SUD CONCERTS EN ACCORD AVEC PLAY TWO PRESENTE CE SPECTACLE .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After 2 sold-out dates in June 2023, the Band Original Orchestra returns to La Seine Musicale in Paris for 3 exceptional sold-out performances.

And great news: a tour will begin in October 2025.

German :

Nach zwei ausverkauften Terminen im Juni 2023 kehrt das Band Original Orchestra für drei ausverkaufte Vorstellungen in die Seine Musicale in Paris zurück.

Und die große Neuigkeit: Eine Tournee wird ab Oktober 2025 beginnen.

Italiano :

Dopo 2 date da tutto esaurito nel giugno 2023, la Band Original Orchestra torna alla Senna Musicale di Parigi per 3 eccezionali spettacoli da tutto esaurito.

E una grande notizia: una tournée partirà nell’ottobre 2025.

Espanol :

Tras 2 fechas con todas las entradas agotadas en junio de 2023, la Band Original Orchestra vuelve al Seine Musicale de París para 3 excepcionales actuaciones con todas las entradas agotadas.

Y una gran noticia: en octubre de 2025 comenzará una gira.

