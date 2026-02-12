Ennio Morricone Théâtre Edwige Feuillère Vesoul
Ennio Morricone Théâtre Edwige Feuillère Vesoul samedi 7 mars 2026.
Ennio Morricone
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Les plus belles musiques de films d’Ennio Morricone par l’orchestre d’harmonie de pin-emagny et la participation de la chanteuse Jade Rema, concert payant au profit du handicap et de la jeunesse. .
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 85 95
