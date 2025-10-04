EN’OHA Pont-Croix

EN’OHA Pont-Croix samedi 4 octobre 2025.

1 PLACE 8 MAI 1945 Pont-Croix Finistère

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Prenez un moment rien que pour vous, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Au programme

Découvrir des gestes simples et accessibles pour détendre les traits du visage,

Stimuler la circulation et raviver l’éclat naturel de la peau,

Relâcher les tensions accumulées et favoriser une profonde sensation de bien-être.

Cet atelier est avant tout un temps de partage, de douceur et de convivialité.

Aucune expérience n’est nécessaire venez tel(le) que vous êtes, avec l’envie de prendre soin de vous et de passer un agréable moment. .

1 PLACE 8 MAI 1945 Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 98 12 89 05

