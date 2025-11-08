EN’OHA Pont-Croix

EN’OHA Pont-Croix samedi 8 novembre 2025.

EN’OHA

1 PLACE 8 MAI 1945 Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Envie d’apprendre à détendre et faire du bien?

Découvrez les gestes essentiels du massage bien-être lors d’un atelier convivial et accessible à tous.

Repartez avec des techniques simples pour offrir relaxation et douceur à vos proches….. et à vous-même!

Cet atelier est avant tout un temps de partage, de douceur et de convivialité.

Aucune expérience n’est nécessaire venez tel(le) que vous êtes, avec l’envie de prendre soin de vous et de passer un agréable moment.

?? Offrez-vous cette pause de 2h ressourçant et repartez avec des gestes faciles à reproduire au quotidien ! .

1 PLACE 8 MAI 1945 Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 98 12 89 05

