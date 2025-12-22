Enquête à Cliffrock !, Bibliothèque le Blé en herbe Erquy

Enquête à Cliffrock !

Bibliothèque le Blé en herbe 1 rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23

À l’occasion des Nuits de la Lecture.

La bibliothèque propose une soirée autour du jeu d’énigmes Vols à la Villa Cliffrock une spectaculaire série de vols a eu lieu à la villa Cliffrock et de précieux objets ont été dérobés. Les joueurs mèneront l’enquête en relevant les indices sur les coupables, l’heure du délit, le butin et la fuite des voleurs. En trouvant la bonne combinaison de chiffres, ils mettront les coupables derrière les barreaux. Mais attention, à la fin, ce n’est pas forcément le détective le plus rapide qui gagne, mais le plus efficace !

Une ambiance d’enquête criminelle, menée par équipe de deux, où la rapidité n’est pas tout c’est l’efficacité qui prime pour être couronné meilleurs détectives.

Pour les enfants âgés de 9 à 11 ans, sur inscription. .

