Enquête à Cluny Le plan perdu de Maréchal et Dumolin Salle de la justice de paix Cluny

Salle de la justice de paix Rue Porte des Près Cluny Saône-et-Loire

2025-11-14 17:30:00

2025-11-14

Benoît Dumolin (1713-1798), médecin à Cluny a rédigé un manuscrit décrivant la ville et l’abbaye de Cluny au 18e siècle. Ce manuscrit a été l’une des bases importantes des recherches conduites depuis le 20e siècle sur la cité abbatiale. Dans la partie où il donne une description détaillée de la grande église, il fait référence à un plan établi par Jean-Joseph Maréchal (1716-1798), architecte entrepreneur d’origine italienne, qui conduisit les travaux de reconstruction des bâtiments monastique à l’abbaye au 18e siècle. Non présent dans le manuscrit, ce plan était considéré perdu par les chercheurs (K.J. Conant, N. Stratford, …) depuis toujours. Une publication récente par sur les réseaux sociaux a présenté un bon cliché de ce plan, inconnu jusqu’alors. Il s’agit d’un plan au sol avec repères complété d’une vue en élévation, s’inspirant d’une gravure réalisée par Pierre Giffart (1643-1723) et publiée dans le tome V des annales bénédictines en 1713.

Cette conférence présente les éléments nouveaux identifiés grâce à ce plan, en regard du manuscrit de Dumolin. Elle expose également les recherches conduites pour retrouver l’original de ce document. .

Salle de la justice de paix Rue Porte des Près Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

