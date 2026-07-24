Enquête à la ferme Lieu-dit Le Bois Gautier Dingé

Informations pratiques

Dingé

Enquête à la ferme

Lieu-dit Le Bois Gautier Chèvrerie de la Poterie Dingé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis de l’été Bouc et Mystère

Une enquête ludique et immersive à mener en famille !

La clé de la chèvrerie a disparue.

Ulysse, le chef du troupeau, compte sur vous pour élucider cette mystérieuse disparition avant l’heure de la traite

15h à 16h30 Menez l’enquête à la chèvrerie

Munis de votre livret, partez explorer la ferme.

Rencontrez les animaux, résolvez les énigmes, récoltez les indices et innocentez les suspects pour résoudre le mystère. Dégustez les produits de la ferme

Une fois l’enquête terminée, poursuivez par un moment convivial autour des produits de la chèvrerie. .

Lieu-dit Le Bois Gautier Chèvrerie de la Poterie Dingé 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 03 68 57

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English :

L’événement Enquête à la ferme Dingé a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel