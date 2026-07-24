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AGENDA · Dingé

Enquête à la ferme Lieu-dit Le Bois Gautier Dingé

vendredi 24 juillet 2026 · Lieu-dit Le Bois Gautier · Dingé

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Lieu-dit Le Bois Gautier
Adresse
Chèvrerie de la Poterie
Ville
35440 Dingé
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dingé

Enquête à la ferme

Lieu-dit Le Bois Gautier Chèvrerie de la Poterie Dingé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis de l’été Bouc et Mystère
Une enquête ludique et immersive à mener en famille !
La clé de la chèvrerie a disparue.
Ulysse, le chef du troupeau, compte sur vous pour élucider cette mystérieuse disparition avant l’heure de la traite
15h à 16h30 Menez l’enquête à la chèvrerie
Munis de votre livret, partez explorer la ferme.
Rencontrez les animaux, résolvez les énigmes, récoltez les indices et innocentez les suspects pour résoudre le mystère. Dégustez les produits de la ferme
Une fois l’enquête terminée, poursuivez par un moment convivial autour des produits de la chèvrerie.   .

Lieu-dit Le Bois Gautier Chèvrerie de la Poterie Dingé 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 03 68 57 

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English :

L’événement Enquête à la ferme Dingé a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel