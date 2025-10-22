Enquête à la ferme spécial Halloween (6-11 ans) Clos Fougères, la face cachée du fruit Châteauneuf-sur-Isère

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:15:00

Cet automne, le Clos Fougères se transforme de nouveau en terrain de jeux enchanté !

Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 80 94 info@closfougeres.com

English :

This autumn, the Clos Fougères is transformed once again into an enchanted playground!

German :

Diesen Herbst verwandelt sich Clos Fougères wieder in einen verzauberten Spielplatz!

Italiano :

Quest’autunno il Clos Fougères si trasforma nuovamente in un parco giochi incantato!

Espanol :

Este otoño, el Clos Fougères se transforma de nuevo en un parque encantado

