Enquête à la médiathèque Airvault

1 Place des Jardins Airvault Deux-Sèvres

Animation autour de l’exposition « La Cour des Contes », à 16 h. Venez participer en groupe et en famille à une enquête en réalité augmentée avec tablettes et casques audio. « Blanche-neige a été tuée… ». Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable ! Animation gratuite, à partir de 9 ans. Réservation obligatoire au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mediatheque@cc-avt.fr. L’animation est également proposée le mardi 28 octobre. .

1 Place des Jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

