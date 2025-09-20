Enquête à la médiathèque : « Désamorcez la bombe » Hôtel-Dieu de Tournus Tournus

Enquête à la médiathèque : « Désamorcez la bombe » 20 et 21 septembre Hôtel-Dieu de Tournus Saône-et-Loire

Sur inscription | À partir de 8 ans | 6 personnes par créneau horaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Dans le cadre de l’exposition Greuze, une palette d’émotions, visible jusqu’au 21 septembre, venez participer à une enquête pour retrouver un tableau dérobé de l’artiste.

Jean-Baptiste Greuze, peintre du XVIIIe siècle né à Tournus, a créé le tableau La Malédiction paternelle, récemment volé au musée du Louvre. En tant qu’enquêteurs, vous avez découvert la cachette du voleur à Tournus, mais il a fui en laissant une bombe. Vous aurez 30 minutes pour retrouver le tableau avant l’explosion.

Hôtel-Dieu de Tournus 21 rue de l’Hôpital 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 51 23 50 https://www.tournus.fr/hotel-dieu [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 76 33 20 »}]

