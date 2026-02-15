Enquête à la Micro-Folie ! La Distylerie Luçon

Enquête à la Micro-Folie !

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 15:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Enfilez votre tenue d’enquêteur et aidez notre médiatrice à résoudre le mystère !

Le célèbre diamant le Régent a disparu ! Le temps d’une après-midi, devenez détective et parcourez la Micro-Folie pour retrouver les indices et aider notre médiatrice à résoudre le mystère ! Une enquête ludique pour en apprendre plus sur la place des bijoux dans l’art !

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire !

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your investigator’s outfit and help our mediator solve the mystery!

L’événement Enquête à la Micro-Folie ! Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud