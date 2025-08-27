Enquête « A la recherche du trésor caché » Hénin-Beaumont

Enquête « A la recherche du trésor caché » Hénin-Beaumont mercredi 27 août 2025.

Enquête « A la recherche du trésor caché »

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Enquête nature

La légende raconte qu’un trésor est caché dans le jardin pédagogique d’Aquaterra. Mais où se trouve-t-il ? A qui appartient-il ? Qu’est-il caché à l’intérieur ? Venez mener l’enquête et réaliser un tas d’observations amusantes .

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94

English :

Nature survey

German :

Natur-Umfrage

Italiano :

Indagine naturalistica

Espanol :

Estudio sobre la naturaleza

L’événement Enquête « A la recherche du trésor caché » Hénin-Beaumont a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme de Lens-Liévin