Enquête « A la recherche du trésor caché » Hénin-Beaumont mercredi 27 août 2025.
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27
fin : 2025-08-27
Date(s) :
2025-08-27
Enquête nature
La légende raconte qu’un trésor est caché dans le jardin pédagogique d’Aquaterra. Mais où se trouve-t-il ? A qui appartient-il ? Qu’est-il caché à l’intérieur ? Venez mener l’enquête et réaliser un tas d’observations amusantes .
English :
Nature survey
German :
Natur-Umfrage
Italiano :
Indagine naturalistica
Espanol :
Estudio sobre la naturaleza
