Enquête à la villa Le Touquet-Paris-Plage

Le Touquet-Paris-Plage
2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Une mystérieuse affaire secoue le Musée, l’équipe a besoin de toi pour découvrir ce qu’il s’est passé. Indices, suspects, à toi de chercher la vérité et lever le voile sur cette affaire énigmatique dans un Cluedo grandeur nature !
Pour les enfants de 6 ans et +
Sur réservation 48h à l’avance.
5€ par enfant .
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520
