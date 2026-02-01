Enquête à l’église de Mons-Boubert

Mons-Boubert Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 15:30:00

Date(s) :

2026-02-26

[Jeune public famille]

Panique sur le Pays d’art et d’histoire l’organisation de malfaitrices Les Trois Grâces a encore frappé ! Ces voleuses hors-pair opèrent de nombreux vols au cœur des monuments historiques du territoire pour constituer une collection exceptionnelle d’œuvres d’art. Après avoir déjà sévi dans plusieurs communes, les enquêteurs ont recueilli des éléments laissant penser qu’elles comptent prochainement s’attaquer à l’église de Mons-Boubert.

Le commissaire Emile Sabord a besoins de vous pour déjouer leur plan machiavélique enquêtez pour découvrir quelle est l’œuvre qui fait l’objet des convoitises des Trois Grâces et qui doit être protégée dans les plus brefs délais !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 1h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-ludique-enquete-a-leglise-2-834/

Mons-Boubert 80210 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Young Audience Family]

Panic in the Pays d?art et d?histoire: the Trois Grâces organization of female thieves has struck again! These outstanding thieves have been stealing from the heart of the region?s historic monuments to build up an exceptional collection of works of art. Having already struck in a number of communes, investigators have gathered evidence that they may soon be targeting the Mons-Boubert church.

Inspector Emile Sabord needs your help to foil their Machiavellian plan: investigate to find out which work of art the Three Graces are after, and which must be protected as soon as possible!

Good to know

Free

Duration: 1 hour

Reservations essential: 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-ludique-enquete-a-leglise-2-834/

L’événement Enquête à l’église de Mons-Boubert Mons-Boubert a été mis à jour le 2026-02-18 par Baie de Somme 3 Vallées