ENQUETE A MONTMARTRE – JEU DE PISTE ENQUETE A MONTMARTRE – PLACE MARCEL AYME Paris

ENQUETE A MONTMARTRE – JEU DE PISTE ENQUETE A MONTMARTRE Début : 2025-10-25 à 14:30. Tarif : – euros.

QUI VEUT PISTER – JEU DE PISTE ENQUÊTE A MONTMARTREDurée : 02h15 / Âge : Dès 12 ans. Vivez une expérience inoubliable grâce à une découverte de Montmartre sous forme de jeux de piste?!LE CONCEPT – Explorez Montmartre sous un nouvel angle?! Répartis en équipes, plongez dans une aventure palpitante. Suivez les indices pour résoudre des enquêtes policières captivantes, dans des lieux connus et méconnus de Paris. Des récompenses seront décernées aux détectives les plus brillants. Alors, prêts à pister Paris ?LE SCÉNARIO -Jasmine en est convaincue?: son appartement à Montmartre est hanté?! Mais est-ce vraiment le cas?? Et quel secret se cache derrière cette étrange histoire?? Plongez-vous dans une enquête captivante au cœur de ce véritable village parisien pour tenter de résoudre ce mystère?!LES ATOUTS DE CE JEU DE PISTE – • Une immersion culturelle ludique : Découvrez Montmartre autrement en alliant exploration, anecdotes historiques et divertissement.• Un défi captivant façon escape game : Répondez des énigmes originales et résolvez une enquête dans un cadre réel.• Une expérience conviviale : Parfait pour un moment de partage entre amis, en famille ou entre collègues.• Un parcours scénarisé : Plongez dans une aventure où chaque étape suit un scénario.

PLACE MARCEL AYME AU CENTRE 75018 Paris 75