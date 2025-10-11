ENQUETE A ST-GERMAIN OU QUARTIER LATIN – JEU DE PISTE ENQUETE ST-GERMAIN OU QUARTIER LATIN – JARDIN DU LUXEMBOURG Paris

ENQUETE A ST-GERMAIN OU QUARTIER LATIN – JEU DE PISTE ENQUETE ST-GERMAIN OU QUARTIER LATIN – JARDIN DU LUXEMBOURG Paris samedi 11 octobre 2025.

ENQUETE A ST-GERMAIN OU QUARTIER LATIN – JEU DE PISTE ENQUETE ST-GERMAIN OU QUARTIER LATIN Début : 2025-10-11 à 14:30. Tarif : – euros.

QUI VEUT PISTER – JEU DE PISTE ENQUÊTE A SAINT-GERMAIN-DÈS-PRÉS OU QUARTIER LATINDurée : 02h15 / Âge : Dès 12 ans. Vivez une expérience inoubliable grâce à une découverte du quartier Latin ou de Saint-Germain des Prés sous forme de jeux de piste?!LE CONCEPT – Explorez le Quartier Latin ou Saint-Germain des Prés sous un nouvel angle?! Répartis en équipes, plongez dans une aventure palpitante. Suivez les indices pour résoudre des enquêtes policières captivantes, dans des lieux connus et méconnus de Paris. Des récompenses seront décernées aux détectives les plus brillants. Alors, prêts à pister Paris ?LE SCÉNARIO – En fonction de la date demandée, un scénario vous sera proposé entre – Le Revers de la MédailleÀ quelques jours d’une compétition sportive d’envergure, les médailles destinées aux vainqueurs sont volées. La tension monte lorsque Jack Richard reçoit une mystérieuse lettre signée « L’Arbitre », le défiant de les retrouver en enquêtant autour de la Sorbonne, du Panthéon et des Arènes de Lutèce. Qui est cet « Arbitre » ? Où sont les médailles ?- Crimes à Saint-GermainL’inspecteur Yvan Fletcher était sur le point de résoudre une enquête cruciale qui aurait mis fin à une série de crimes ayant lieu dans le quartier de Saint-Germain. Mais avant qu’il ne puisse livrer ses conclusions, Yvan est assassiné. LES ATOUTS DE CE JEU DE PISTE – • Une immersion culturelle ludique : Découvrez Paris autrement en alliant exploration, anecdotes historiques et divertissement.• Un défi captivant façon escape game : Répondez des énigmes originales et résolvez une enquête dans un cadre réel.• Une expérience conviviale : Parfait pour un moment de partage entre amis, en famille ou entre collègues.• Un parcours scénarisé : Plongez dans une aventure où chaque étape suit un scénario.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

JARDIN DU LUXEMBOURG ENTREE FACE AU 69 BOULEVARD 75006 Paris 75