Enquête architecturale à Lamotte-Warfusée Église Saint-Pierre Lamotte-Warfusée

Enquête architecturale à Lamotte-Warfusée Samedi 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Somme

Gratuit | Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Dans le cadre de la thématique annuelle, nous vous invitons à explorer les architectures qui façonnent le paysage visuel de Lamotte-Warfusée.

L’industrialisation, puis les guerres, ont jalonné les grandes étapes de la construction du Lamotte-Warfusée que nous connaissons aujourd’hui. Partez à la découverte des styles architecturaux, véritables témoins du temps, qui se superposent et racontent l’histoire de cette commune en constante évolution.

Église édifiée sur les plans de Godefroy Teisseire entre 1929 et 1931, elle illustre de façon très représentative les recherches techniques de larchitecture de lentre-deux-guerres avec sa flèche ajourée en béton armé et sa charpente également en béton armé. La décoration intérieure est réalisée dans des tons brun et ocre par lartiste italien Dominique Aldighieri. Les vitraux sont de Jacques Gruber, peintre-verrier qui travailla pour Daum et les architectes de l'École de Nancy. Il contribua fortement à renouveler lart du vitrail civil dans les années 1894-1914 et lart du vitrail religieux après 1918.

