Condette

Enquête au Château Double jeu

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

L’histoire se déroule au château d’Hardelot en 1850, vous êtes invités au vernissage d’un mystérieux tableau. À cette occasion, plongez dans une enquête pleine de secrets, inspirée des univers d’Agatha Christie et d’Arthur Conan Doyle. Entrez dans le jeu, explorez le château, rassemblez les indices et interrogez les personnages pour résoudre l’enquête. En solo, en famille ou entre amis, devenez détective le temps d’une aventure immersive et captivante.

Pour toute la famille à partir de 8 ans Sur réservation .

1 rue de la Source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Enquête au Château Double jeu Condette a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale