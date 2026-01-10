Enquête au château D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne
D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Le Détective de Rosières a plusieurs missions pour toi !
Enquête enfant Qui a volé l’armure du chevalier ?
Un vol mystérieux secoue le château l’armure du Chevalier de Rosières a disparu, laissant le royaume sans défense. Pour identifier le coupable, les jeunes enquêteurs devront explorer le château et résoudre les énigmes afin de reconstituer le blason du voleur. Réussirez-vous à résoudre ce mystère ?
Escape Game en famille Enquête de la salle des secrets !
Oserez-vous relever le défi de la Salle des Secrets ?
Le manuscrit le plus précieux du château a disparu, et le temps presse ! Explorez cette pièce mystérieuse, déjouez les pièges et résolvez les énigmes laissées par le voleur. Vous n’avez que 60 minutes avant que la salle ne se scelle à jamais… Réussirez-vous votre mission ?
Escape Game adolescents Prisonnier du château (10 à 15 ans)
Escape Game adultes Le mystérieux plan du souterrain (+ 15 ans)
Alors prêt(e)s à relever le défi ?
Le Détective de Rosières vous attend ! .
D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 68 52 info@chateauderosieres.com
English : Enquête au château
