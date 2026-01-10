Enquête au château D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Enquête au château

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le Détective de Rosières a plusieurs missions pour toi !

Enquête enfant Qui a volé l’armure du chevalier ?

Un vol mystérieux secoue le château l’armure du Chevalier de Rosières a disparu, laissant le royaume sans défense. Pour identifier le coupable, les jeunes enquêteurs devront explorer le château et résoudre les énigmes afin de reconstituer le blason du voleur. Réussirez-vous à résoudre ce mystère ?

Escape Game en famille Enquête de la salle des secrets !

Oserez-vous relever le défi de la Salle des Secrets ?

Le manuscrit le plus précieux du château a disparu, et le temps presse ! Explorez cette pièce mystérieuse, déjouez les pièges et résolvez les énigmes laissées par le voleur. Vous n’avez que 60 minutes avant que la salle ne se scelle à jamais… Réussirez-vous votre mission ?

Escape Game adolescents Prisonnier du château (10 à 15 ans)

Escape Game adultes Le mystérieux plan du souterrain (+ 15 ans)

Alors prêt(e)s à relever le défi ?

Le Détective de Rosières vous attend ! .

D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 68 52 info@chateauderosieres.com

