Informations pratiques

Ollières

Enquête au domaine en gyropode | Vignobles en Scène

Lieu communiqué à la réservation Ollières Var

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Un jeu de piste grandeur nature menez l’enquête à travers le domaine en gyropode !

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Lieu communiqué à la réservation Ollières 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 25 89 stmaximin@provenceverteverteverdon.fr

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English :

A life-size scavenger hunt: Lead the investigation across the estate on a Segway!

L’événement Enquête au domaine en gyropode | Vignobles en Scène Ollières a été mis à jour le 2026-08-26 par Provence Verte & Verdon Tourisme