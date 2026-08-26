Enquête au domaine en gyropode | Vignobles en Scène Ollières
samedi 17 octobre 2026 · Ollières
Informations pratiques
Ollières
Enquête au domaine en gyropode | Vignobles en Scène
Lieu communiqué à la réservation Ollières Var
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Un jeu de piste grandeur nature menez l’enquête à travers le domaine en gyropode !
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Lieu communiqué à la réservation Ollières 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 25 89 stmaximin@provenceverteverteverdon.fr
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English :
A life-size scavenger hunt: Lead the investigation across the estate on a Segway!
L’événement Enquête au domaine en gyropode | Vignobles en Scène Ollières a été mis à jour le 2026-08-26 par Provence Verte & Verdon Tourisme