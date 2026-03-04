Enquête au Moulin de La Brée Route du Moulin La Brée-les-Bains

Enquête au Moulin de La Brée

Route du Moulin Moulin de La Brée La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-09 2026-05-23 2026-07-04 2026-10-17

Enquête à résoudre pour trouver qui a volé le sac de farine du meunier. Sur réservation

.

Route du Moulin Moulin de La Brée La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 05 49 le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Investigation at the Moulin de La Brée

Solve the mystery of who stole the miller’s sack of flour. Book in advance

L’événement Enquête au Moulin de La Brée La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes