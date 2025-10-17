Enquête au Moulin Moulin de la Blies Sarreguemines

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Vivez l’histoire autrement !

Plongez au 19ème siècle, au coeur des faïenceries de Sarreguemines. En famille ou entre amis, explorez les lieux et cherchez les indices. Résolvez les énigmes et embraquez pour une aventure palpitante. Saurez-vous sauver l’avenir de Sarreguemines ?

Nous sommes en 1868 et l’activité faïencière bat son plein à Sarreguemines. Le dynamisme des faïenceries a placé la petite ville mosellane sur la carte de l’Europe et rien ne semble pouvoir enrayer son essor. Rien, sauf …

Un beau matin d’octobre, le directeur, Alexandre de Geiger, est furieux. La porte de son bureau ? Forcé ! Son coffre-fort ? Ouvert ! Et la nouvelle recette d’émail sur laquelle il travaille depuis des mois, l’aboutissement d’un long travail de recherche qui doit donner aux Faïenceries de Sarreguemines un avantage décisif sur le marché ? Envolée !

Qui a fait le coup ? Voilà bien un mystère à la hauteur de vos talents … Est-ce un journalier infiltré par un concurrent ? un ouvrier aveuglé par l’appât du gain ? Un contremaître revanchard de ne pas avoir obtenu la promotion qu’il convoitait ? Pour le découvrir et avoir une chance de rendre au directeur sa précieuse recette avant qu’elle ne quitte le Moulin de la Blies, vous allez devoir enquêter à travers les bâtiments du site, interroger les employés présents sur les lieux et résoudre les énigmes laissées derrière lui par le voleur.

Le destin des faïenceries de Sarreguemines ne repose plus que sur votre perspicacité. Serez-vous à la hauteur ?

Réservation obligatoire auprès du musée (dans la limite des places disponibles).

Durée 1h Départs toutes les 20 min à partir de 18h30.

De 12 à 112 ans groupes de 8 personnes max.Tout public

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

English :

Experience history in a different way!

Immerse yourself in the 19th century, in the heart of the Sarreguemines earthenware factory. With family or friends, explore the site and look for clues. Solve the riddles and embark on a thrilling adventure. Can you save the future of Sarreguemines?

It’s 1868 and the earthenware industry is in full swing in Sarreguemines. The dynamism of the earthenware factories has put the small Moselle town on the map of Europe, and nothing seems to be able to stop it. Nothing, that is…

One fine October morning, the director, Alexandre de Geiger, was furious. His office door? Broken! His safe? Opened! And the new enamel recipe he’d been working on for months, the culmination of a long research project that should give Faïenceries de Sarreguemines a decisive edge on the market? Gone!

Who did it? Now that’s a mystery worthy of your talents… Was it a day laborer infiltrated by a competitor? A worker blinded by the lure of profit? A foreman with a grudge against getting the promotion he coveted? To find out, and to have a chance of returning the precious recipe to the director before it leaves the Moulin de la Blies, you’ll have to investigate the site’s buildings, question the employees present and solve the riddles left behind by the thief.

The fate of the Sarreguemines earthenware factory now rests solely on your perspicacity. Are you up to the task?

Reservations required at the museum (subject to availability).

Duration: 1h Departures every 20 min from 6.30pm.

Ages 12 to 112 groups of 8 people max.

German :

Erleben Sie Geschichte einmal anders!

Tauchen Sie ein ins 19. Jahrhundert, ins Herz der Steingutfabriken von Sarreguemines. Erkunden Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die Umgebung und suchen Sie nach Hinweisen. Lösen Sie die Rätsel und begeben Sie sich auf ein spannendes Abenteuer. Können Sie die Zukunft von Sarreguemines retten?

Wir schreiben das Jahr 1868 und die Steingutherstellung in Sarreguemines ist in vollem Gange. Die Dynamik der Steingutfabriken hat die kleine Stadt an der Mosel auf der Landkarte Europas platziert und nichts scheint ihren Aufschwung aufhalten zu können. Nichts, außer …

Eines schönen Oktobermorgens ist der Direktor, Alexandre de Geiger, wütend. Die Tür zu seinem Büro? Aufgebrochen! Sein Tresor? Geöffnet! Und das neue Glasurrezept, an dem er seit Monaten arbeitet, das Ergebnis einer langen Forschungsarbeit, das den Faïenceries de Sarreguemines einen entscheidenden Vorteil auf dem Markt verschaffen soll? In Luft aufgelöst!

Wer hat es getan? Das ist doch mal ein Rätsel, das Ihren Talenten entspricht … Ist es ein Tagelöhner, der von einem Konkurrenten infiltriert wurde? Ein Arbeiter, der von der Gier nach Geld geblendet ist? Ein rachsüchtiger Vorarbeiter, weil er die Beförderung, die er anstrebte, nicht erhalten hat? Um das herauszufinden und eine Chance zu haben, dem Direktor sein wertvolles Rezept zurückzugeben, bevor es die Moulin de la Blies verlässt, müssen Sie durch die Gebäude der Anlage ermitteln, die dort anwesenden Angestellten befragen und die Rätsel lösen, die der Dieb hinterlassen hat.

Das Schicksal der Fayenceries de Sarreguemines hängt nun allein von Ihrem Scharfsinn ab. Werden Sie der Aufgabe gewachsen sein?

Reservierung beim Museum erforderlich (im Rahmen der verfügbaren Plätze).

Dauer: 1 Std. Abfahrt alle 20 Min. ab 18.30 Uhr.

Von 12 bis 112 Jahren Gruppen von max. 8 Personen.

Italiano :

Vivete la storia in modo diverso!

Immergetevi nel XIX secolo, nel cuore delle fabbriche di terracotta di Sarreguemines. Con la famiglia o gli amici, esplorate il sito e cercate gli indizi. Risolvete gli enigmi e partite per un’emozionante avventura. Riuscirete a salvare il futuro di Sarreguemines?

È il 1868 e a Sarreguemines l’industria della terracotta è in piena attività. Il dinamismo delle fabbriche di terracotta ha portato la piccola città della Mosella sulla mappa dell’Europa e nulla sembra poterlo fermare. Niente, cioè, tranne…

Una bella mattina di ottobre, il direttore, Alexandre de Geiger, era furioso. La porta del suo ufficio? Rotta! La sua cassaforte? Aperta! E la nuova ricetta dello smalto a cui aveva lavorato per mesi, il culmine di un lungo progetto di ricerca che avrebbe dovuto dare alla Faïenceries de Sarreguemines un vantaggio decisivo sul mercato? Sparita!

Chi è stato? Questo sì che è un mistero degno del vostro talento… È stato un lavoratore a giornata infiltrato da un concorrente? Un operaio accecato dal richiamo del profitto? Un caporeparto con il rancore di non aver ottenuto la promozione che desiderava? Per scoprirlo e per avere la possibilità di restituire la preziosa ricetta al direttore prima che lasci il Moulin de la Blies, dovrete indagare negli edifici del cantiere, interrogare i dipendenti sul posto e risolvere gli enigmi lasciati dal ladro.

Il destino delle fabbriche di terracotta di Sarreguemines dipende solo dalla vostra perspicacia. Sarete all’altezza del compito?

Prenotazione obbligatoria al museo (fino a esaurimento posti).

Durata: 1 ora Partenze ogni 20 minuti dalle 18.30.

Età: da 12 a 112 anni gruppi di 8 persone al massimo.

Espanol :

¡Viva la historia de otra manera!

Sumérjase en el siglo XIX, en el corazón de las fábricas de loza de Sarreguemines. En familia o entre amigos, explore el lugar y busque pistas. Resuelve los enigmas y embárcate en una emocionante aventura. ¿Podrás salvar el futuro de Sarreguemines?

Estamos en 1868 y la industria de la loza está en pleno apogeo en Sarreguemines. El dinamismo de las fábricas de loza ha puesto a la pequeña ciudad del Mosela en el mapa de Europa, y nada parece poder detenerlo. Nada, salvo…

Una buena mañana de octubre, el director, Alexandre de Geiger, estaba furioso. ¿La puerta de su despacho? Rota ¿Su caja fuerte? Abierta ¿Y la nueva receta de esmalte en la que había estado trabajando durante meses, la culminación de un largo proyecto de investigación que debería dar a Faïenceries de Sarreguemines una ventaja decisiva en el mercado? Se acabó

¿Quién ha sido? Eso sí que es un misterio digno de su talento… ¿Fue un jornalero infiltrado por un competidor? ¿Un obrero cegado por el afán de lucro? ¿Un capataz resentido por no haber conseguido el ascenso que deseaba? Para averiguarlo, y tener la oportunidad de devolver la preciada receta al director antes de que abandone el Moulin de la Blies, tendrás que investigar los edificios de la obra, entrevistar a los empleados in situ y resolver los enigmas dejados por el ladrón.

El destino de las fábricas de loza de Sarreguemines depende ahora únicamente de tu perspicacia. ¿Estarás a la altura?

Reserva obligatoria en el museo (según disponibilidad).

Duración: 1 hora Salidas cada 20 minutos a partir de las 18.30 h.

Edades: de 12 a 112 años grupos de 8 personas como máximo.

