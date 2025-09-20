Enquête au musée Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde

Enquête au musée Samedi 20 septembre, 14h00 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h30. Dans la limite de 10 personnes. À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte et à partir 12 en autonomie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Enquête « Le tableau disparu »

Un tableau a disparu en novembre 1943 au musée du Jeu de Paume à Paris. Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, sera de chercher des indices au cœur de l’exposition « Rose Valland. En quête de l’art spolié » sur l’œuvre disparue afin de pouvoir la restituer à son légitime propriétaire.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0555740608 »}] Parking public à proximité.

