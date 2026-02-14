Enquête au musée, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Enquête au musée 18 et 25 février Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Visite incluse dans le prix du billet – réservation conseillée au 03 21 10 02 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T15:30:00+01:00

Préparez vos questions et passez à l’action ! Chaque enquête s’ouvre sur une nouvelle énigme à résoudre au cœur du château et des collections.

Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dès 12 ans – visites enquêtes