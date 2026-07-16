Enquête au musée de la Résistance, Musée de la Résistance et de la Déportation, Castelnau-le-Lez

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance et de la Déportation · Castelnau-le-Lez

Informations pratiques

Enquête au musée de la Résistance 19 et 20 septembre Musée de la Résistance et de la Déportation Hérault

Gratuit. Horaire libre mais sur réservation. Activités en autonomie à partir de 14 ans. Durée : environ 1h15. Limité à 8 places par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Enquête 1 : 5 juin 1944, l’attaque du Collet-de-Dèze

Le 5 juin 1944, des résistants attaquent une colonne de la Waffen-SS sur la route du Collet-de-Dèze. Résistants, SS, Français, Allemands : le dossier est complexe et vous devrez faire toute la lumière sur cette affaire.

Enquête 2 : Intégrer un maquis

Novembre 1943 : le bruit court que des résistants se sont regroupés dans la montagne. Ils vivent dans la clandestinité et préparent des actions décisives pour lutter contre l’occupant. Vous souhaitez les rejoindre…

Musée de la Résistance et de la Déportation 1 place de la Liberté, 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie 04 67 14 27 45 https://mur34.fr/ https://www.facebook.com/museedelaresistancedemontpellier;https://www.instagram.com/murcastelnau/ [{« type »: « phone », « value »: « 0467142745 »}, {« type »: « email », « value »: « crhrdmusee@gmail.com »}] Le Musée de la Résistance et de la Déportation est un lieu de transmission, d’éducation, de formation et de réflexion sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de ses enjeux face à une actualité qui ne cesse de remettre au présent un passé qui semblait être derrière nous.

Créé en 1990 par des résistantes, résistants et des résistantes-déportées, résistants-déportés, il explore les différentes thématiques de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, porte les mémoires des hommes et femmes engagés dans ce combat, met en lumière celles de la Région de Résistance « R3 » (sud de la région Occitanie, Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales) à travers une exposition permanente d’objets, de documents et de témoignages.

Outil pédagogique à destination des scolaires mais aussi du grand public, ce musée a pour objectif de perpétuer l’esprit de résistance, de liberté, de solidarité, de respect et de tolérance face à toute forme d’oppression et de discrimination. Il se donne pour mission d’éduquer à la citoyenneté et de faire vivre les valeurs républicaines par la défense de la laïcité. Tramway : ligne 2 Jacou – Saint-Jean-de-Védas, arrêt « Charles de Gaulle »

Vélos : des arceaux sont disposés aux abords de la place de la Liberté, du parking du 18 juin 1940 et de la place de l’Europe – Simone Veil

Bus :

ligne 13 Hopitaux – Facultés – Charles de Gaulle

ligne 15 Sabines – Sud de France, arrêt « Charles de Gaulle »

ligne 16 Port Marianne – Charles de Gaulle

ligne 36 Montaud – Castelnau-le-Lez, arrêt « Place de la Liberté »

Parkings :

Place du 18 juin 1940 (zone bleue limitée à 2h)

Le Vicarello (payant – 2h gratuites)

Enquête 1 « 5 juin 1944 : l’attaque du Collet-de-Dèze »

©MUR