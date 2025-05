Enquête au musée « l’affaire du Boiteux » – Loury, 17 mai 2025 15:00, Loury.

Loiret

Enquête au musée « l’affaire du Boiteux » Place Antoine Masson Loury Loiret

Début : Samedi 2025-05-17 15:00:00

fin : 2025-05-17 21:00:00

2025-05-17

Vous aimez les énigmes et les jeux de logique ? Vous avez le sens de l’observation ? Alors ce jeu est pour vous et votre équipe !

Dans le cadre de la nuit des musées, venez aider le célèbre journaliste Gaston Leflair à résoudre cette enquête palpitante et retrouvez la trace de Jean Le Boiteux.

Place Antoine Masson

Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 68 58 20 lourymusee@gmail.com

English :

Do you enjoy puzzles and logic games? Do you have a keen sense of observation? Then this game is for you and your team!

As part of Museum Night, come and help the famous journalist Gaston Leflair solve this thrilling investigation and find the trail of Jean Le Boiteux.

German :

Sind Sie ein Freund von Rätseln und Logikspielen? Sie haben eine gute Beobachtungsgabe? Dann ist dieses Spiel genau das Richtige für Sie und Ihr Team!

Helfen Sie im Rahmen der Nacht der Museen dem berühmten Journalisten Gaston Leflair bei der Lösung dieser spannenden Untersuchung und kommen Sie Jean Le Loiteux auf die Spur.

Italiano :

Vi piacciono i puzzle e i giochi di logica? Avete uno spiccato senso di osservazione? Allora questo gioco fa per voi e per la vostra squadra!

Nell’ambito della Notte dei Musei, venite ad aiutare il famoso giornalista Gaston Leflair a risolvere questa avvincente indagine e a scoprire le tracce di Jean Le Boiteux.

Espanol :

¿Le gustan los rompecabezas y los juegos de lógica? ¿Tienes un agudo sentido de la observación? Entonces, ¡este juego es para ti y tu equipo!

En el marco de la Noche de los Museos, venga a ayudar al famoso periodista Gaston Leflair a resolver esta apasionante investigación y a encontrar el rastro de Jean Le Boiteux.

