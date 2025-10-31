Enquête au musée / Meurtre sur les fouilles Place de l’Eglise Izernore

Enquête au musée / Meurtre sur les fouilles Place de l’Eglise Izernore vendredi 31 octobre 2025.

Enquête au musée / Meurtre sur les fouilles

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Le musée a besoin de vous ! En famille ou entre amis, venez résoudre un meurtre vieux de 160 ans ou élucider le mystère d’un étrange coffre en bois. Enquêtez en autonomie pour espérer obtenir une récompense. Venez déguisés pour encore plus vous amuser !

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

The museum needs you! With family or friends, come and solve a 160-year-old murder or unravel the mystery of a strange wooden chest. Investigate on your own in the hope of a reward. Come in disguise for even more fun!

German :

Das Museum braucht dich! Lösen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen 160 Jahre alten Mordfall oder lüften Sie das Geheimnis einer seltsamen Holztruhe. Ermitteln Sie auf eigene Faust und hoffen Sie auf eine Belohnung. Kommen Sie verkleidet, um noch mehr Spaß zu haben!

Italiano :

Il museo ha bisogno di voi! Con la famiglia o gli amici, venite a risolvere un omicidio di 160 anni fa o a svelare il mistero di una strana cassa di legno. Indagate da soli nella speranza di vincere una ricompensa. Venite vestiti per divertirvi ancora di più!

Espanol :

¡El museo le necesita! En familia o con amigos, venga a resolver un asesinato de hace 160 años o a desentrañar el misterio de un extraño cofre de madera. Investiga por tu cuenta con la esperanza de ganar una recompensa. Venga disfrazado para divertirse aún más

