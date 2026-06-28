Enquête au musée, Musée des beaux-arts de Nice, Nice

Informations pratiques

Enquête au musée Samedi 19 septembre, 15h30 Musée des beaux-arts de Nice Alpes-Maritimes

Durée : 1h00. Jauge : 8 personnes maximum

Inscrivez-vous en famille ou entre amis !

Sur inscription obligatoire à : julie.valladier@ville-nice.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Depuis quelques jours, une présence inquiétante envahit le musée pendant la nuit. Nous faisons donc appel à vos talents d’enquêteur et d’enquêtrice pour découvrir ce qui s’y trame. Un jeu interactif pour adultes conçu et présenté par la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Nice.

Musée des beaux-arts de Nice 33 avenue des Baumettes, 06000 Nice, France Nice 06000 Les Baumettes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492152825 https://www.musee-beaux-arts-nice.org [{« type »: « email », « value »: « julie.valladier@ville-nice.fr »}] Cette magnifique demeure, construite à l’origine pour la princesse Elisabeth Kotschoubey, est acquise par la ville de Nice qui entreprend de la transformer en un espace dédié aux arts sous la direction de l’architecte Nicolas Anselmi.

En 1926, la Ville de Nice se rend propriétaire de la somptueuse demeure, édifiée par la princesse ukrainienne Elisabeth Kotschoubey (1821-1897).

L’achèvement du bâtiment est réalisé par l’architecte Constantin Scala (1849-1944), en vue d’en faire un espace de réceptions spectaculaires pour le couple d’Américains Anne et James Thomson (1860-1923 et 1830-1897). Bus 38 : arrêt Musée Chéret. Tram L2 : arrêt Centre Universitaire Méditerranéen (accès par les escaliers).

Depuis quelques jours, une présence inquiétante envahit le musée pendant la nuit. Nous faisons donc appel à vos talents d’enquêteur et d’enquêtrice pour découvrir ce qui s’y trame. Un jeu interactif…

© Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Nice