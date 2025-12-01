Enquête au Musée Vauban

7 Place de Belfort Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

À l’occasion du marché de Noël, nous vous invitons à participer à une chasse au trésor unique qui se déroulera tout le week-end ! Rejoignez-nous pour une exploration passionnante à travers les expositions du musée, où des énigmes intrigantes et des indices cachés vous guideront vers un trésor mystérieux. .

7 Place de Belfort Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 03 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Enquête au Musée Vauban Neuf-Brisach a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach