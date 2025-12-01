Enquête au Musée Vauban Neuf-Brisach
Enquête au Musée Vauban Neuf-Brisach vendredi 12 décembre 2025.
Enquête au Musée Vauban
7 Place de Belfort Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
À l’occasion du marché de Noël, nous vous invitons à participer à une chasse au trésor unique qui se déroulera tout le week-end ! Rejoignez-nous pour une exploration passionnante à travers les expositions du musée, où des énigmes intrigantes et des indices cachés vous guideront vers un trésor mystérieux. .
7 Place de Belfort Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 03 93
