Enquête au Prieuré l’Affaire Dracula Rue Pasteur Mirebeau

Enquête au Prieuré l’Affaire Dracula

Rue Pasteur Prieuré Saint-André Mirebeau Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Une enquête insolite, ludique et passionnante autour du roman Dracula de Bram Stocker rencontre interactive avec les suspects, recherche et découverte active d’indices, de messages cryptés, épreuves d’observation, de mémorisation et ce, en un temps limité ! Immersion garantie !

Venez tester une nouvelle activité en famille ou entre amis. .

Rue Pasteur Prieuré Saint-André Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Enquête au Prieuré l’Affaire Dracula

An unusual, fun and exciting investigation based on Bram Stocker?s novel Dracula: interactive encounters with the suspects, active search and discovery of clues and encrypted messages, tests of observation and memorization all in a limited time! Immersion guaranteed!

