Enquête au Prieuré l’Affaire Dracula Rue Pasteur Mirebeau
Enquête au Prieuré l’Affaire Dracula Rue Pasteur Mirebeau vendredi 27 février 2026.
Enquête au Prieuré l’Affaire Dracula
Rue Pasteur Prieuré Saint-André Mirebeau Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Une enquête insolite, ludique et passionnante autour du roman Dracula de Bram Stocker rencontre interactive avec les suspects, recherche et découverte active d’indices, de messages cryptés, épreuves d’observation, de mémorisation et ce, en un temps limité ! Immersion garantie !
Une enquête insolite, ludique et passionnante autour du roman Dracula de Bram Stocker rencontre interactive avec les suspects, recherche et découverte active d’indices, de messages cryptés, épreuves d’observation, de mémorisation et ce, en un temps limité ! Immersion garantie !
Venez tester une nouvelle activité en famille ou entre amis. .
Rue Pasteur Prieuré Saint-André Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Enquête au Prieuré l’Affaire Dracula
An unusual, fun and exciting investigation based on Bram Stocker?s novel Dracula: interactive encounters with the suspects, active search and discovery of clues and encrypted messages, tests of observation and memorization all in a limited time! Immersion guaranteed!
L’événement Enquête au Prieuré l’Affaire Dracula Mirebeau a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Haut-Poitou