ENQUÊTE AU REFUGE L’animal mystère REFUGE DE L’ARCHE Château-Gontier-sur-Mayenne

ENQUÊTE AU REFUGE L’animal mystère

REFUGE DE L’ARCHE 13Q Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-08-14 15:30:00

2025-07-17 2025-08-14

Les enfants découvriront une touffe de poils qui appartient à un des animaux du Refuge de l’Arche

En visitant une partie du Refuge, ils rechercheront à quel animal ces poils peuvent appartenir. Nous nous arrêterons devant plusieurs enclos pour en apprendre plus sur certaines espèces, en découvrant de quelle façon ces animaux sont différents de notre animal mystère. À l’aide d’un support visuel regroupant les indices trouvés sur l’identité de l’animal mystère, les enfants pourront recouper les indices à chaque animal pour vérifier si les poils peuvent lui appartenir, jusqu’à trouver le bon animal.

Durée 1h30

Uniquement réservé aux enfants À partir de 6 ans

Tarif 4€

Sur réservation au 02 43 07 24 38 .

REFUGE DE L’ARCHE 13Q Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38

English :

Children will discover a tuft of hair belonging to one of the animals at the Refuge de l’Arche

German :

Kinder entdecken ein Haarbüschel, das zu einem der Tiere im Arche-Haus gehört

Italiano :

I bambini scopriranno un ciuffo di pelo appartenente a uno degli animali del Refuge de l’Arche

Espanol :

Los niños descubrirán un mechón de pelo perteneciente a uno de los animales del Refugio del Arca

