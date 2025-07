ENQUÊTE AU REFUGE Le voleur de nourriture REFUGE DE L’ARCHE Château-Gontier-sur-Mayenne

REFUGE DE L’ARCHE 13Q Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 14:00:00

fin : 2025-08-28 15:30:00

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-28

Les enfants mèneront l’enquête sur un animal qui a volé la ration alimentaire d’un autre animal

A travers les allées du Refuge de l’Arche, ils découvriront les régimes alimentaires de nos animaux mais aussi les méthodes qu’ils utilisent pour trouver leur nourriture ou pour chasser. Grâce à un support visuel ils pourront éliminer à chaque fois un animal de la liste des suspects, jusqu’à trouver le coupable du vol.

Durée 1h30

Uniquement réservé aux enfants À partir de 6 ans

Tarif 4 € / personne

Réservation obligatoire au 02 43 07 24 38 .

REFUGE DE L’ARCHE 13Q Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38

English :

Children investigate an animal that has stolen another animal?s food ration

German :

Die Kinder untersuchen ein Tier, das die Futterration eines anderen Tieres gestohlen hat

Italiano :

I bambini indagano su un animale che ha rubato la razione di cibo di un altro animale

Espanol :

Los niños investigan a un animal que ha robado la ración de comida de otro animal

