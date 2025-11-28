Enquête aux Archives Archives Départementales de la Charente Angoulême

Enquête aux Archives

Après plusieurs mois de conception, les Archives de la Charente sont impatientes de vous présenter leur création ludique originale, imaginée et réalisée en collaboration avec la compagnie angoumoisine la petite voix.

English :

After several months of conception, the Archives de la Charente are eager to present their original playful creation, imagined and produced in collaboration with the Angoulême company La Petite Voie.

German :

Nach mehreren Monaten der Konzeption freuen sich die Archive der Charente darauf, Ihnen ihre originelle spielerische Kreation vorzustellen, die in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen la petite voix aus Angoumoisine erdacht und umgesetzt wurde.

Italiano :

Dopo diversi mesi di lavorazione, gli Archivi della Charente non vedono l’ora di mostrarvi la loro originale creazione ludica, ideata e realizzata in collaborazione con la compagnia La Petite Voix di Angouleme.

Espanol :

Tras varios meses de preparación, los Archivos de Charente están impacientes por presentarle su original creación lúdica, ideada y realizada en colaboración con la compañía angoleña La Petite Voix.

