Enquête aux archives Flixecourt

Informations pratiques

Flixecourt

Enquête aux archives

2 Allée des Quarante Flixecourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:30:00

fin : 2026-11-28 16:00:00

Date(s) :

2026-11-28

En équipe entre amis ou en famille, endossez le rôle d’enquêteur sur la piste des résistants de la Seconde Guerre Mondiale.

De village en village, il vous faudra faire preuve de déduction et d’observation pour récolter le maximum d’information avant les autres et dans un temps imparti.

Saurez-vous faire preuve d’esprit d’équipe pour échapper aux menaces qui planent sur vous ?

A la frontière du jeu et des découvertes patrimoniales, l’Enquête aux Archives est un moment de détente à partager entre proches.

5 équipes composées de 4 personnes maximum

Possibilité de former les équipes sur place

Sur réservation

En équipe entre amis ou en famille, endossez le rôle d’enquêteur sur la piste des résistants de la Seconde Guerre Mondiale.

De village en village, il vous faudra faire preuve de déduction et d’observation pour récolter le maximum d’information avant les autres et dans un temps imparti.

Saurez-vous faire preuve d’esprit d’équipe pour échapper aux menaces qui planent sur vous ?

A la frontière du jeu et des découvertes patrimoniales, l’Enquête aux Archives est un moment de détente à partager entre proches.

5 équipes composées de 4 personnes maximum

Possibilité de former les équipes sur place

Sur réservation .

2 Allée des Quarante Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France archives@nievresomme.fr

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English :

As a team with friends or family, take on the role of an investigator tracking down World War II resistance fighters.

From village to village, you’ll need to use your powers of deduction and observation to gather as much information as possible before the others do—all within a set time limit.

Will you be able to work as a team to escape the threats looming over you?

Blurring the lines between games and heritage discovery, the Archives Investigation is a relaxing experience to share with loved ones.

5 teams of up to 4 people each

Teams can be formed on-site

Reservations required

L’événement Enquête aux archives Flixecourt a été mis à jour le 2026-09-03 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme