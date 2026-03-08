Enquête citoyenne rapaces nocturnes Lambesc

Enquête citoyenne rapaces nocturnes

Du 1er mai au 31 décembre 2025 Lambesc Bouches-du-Rhône

Date :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-01 2026-06-01 2026-07-01 2026-08-01 2026-09-01 2026-10-01 2026-11-01 2026-12-01

Pour réussir l’Atlas de la Biodiversité Communale de Lambesc, nous avons besoin de votre participation !

Pour cette deuxième année, une nouvelle enquête participative est lancée de mars à décembre 2026.



L’objectif de cette enquête citoyenne est de recenser les rapaces nocturnes (chouettes et hiboux) présents sur la commune. Votre participation permettra de mieux connaître et cartographier la présence de ces espèces essentielles à l’équilibre des écosystèmes.



Les données recueillies contribueront à orienter des actions de protection, de gestion ou de restauration de leurs habitats.



Comment reconnaître les différents rapaces nocturnes ? Comment participer ? Rendez-vous sur notre site www.lambesc.fr/kiosque/abc-enquete-citoyenne-rapaces-nocturnes .

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50

English :

To make the Lambesc Municipal Biodiversity Atlas a success, we need your help!

