Enquête « Croqueuse de pucerons » Hénin-Beaumont

Enquête « Croqueuse de pucerons » Hénin-Beaumont jeudi 21 août 2025.

Enquête « Croqueuse de pucerons »

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

enquête nature

ALERTE ENLEVEMENT ! Des centaines de pucerons ont disparu sur les fruitiers d’Aquaterra. Partez en mission dans le jardin pédagogique d’Aquaterra pour résoudre ce mystère qui vous mènera à découvrir la plus jolie des héroïnes de nos jardins. .

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94

English :

nature survey

German :

naturuntersuchung

Italiano :

indagine sulla natura

Espanol :

estudio de la naturaleza

L’événement Enquête « Croqueuse de pucerons » Hénin-Beaumont a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme de Lens-Liévin