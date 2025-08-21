Enquête « Croqueuse de pucerons » Hénin-Beaumont
Enquête « Croqueuse de pucerons » Hénin-Beaumont jeudi 21 août 2025.
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais
Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-21
2025-08-21
ALERTE ENLEVEMENT ! Des centaines de pucerons ont disparu sur les fruitiers d’Aquaterra. Partez en mission dans le jardin pédagogique d’Aquaterra pour résoudre ce mystère qui vous mènera à découvrir la plus jolie des héroïnes de nos jardins. .
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94
L’événement Enquête « Croqueuse de pucerons » Hénin-Beaumont a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme de Lens-Liévin