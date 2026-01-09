Enquête dans les camps de César MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Enquête dans les camps de César

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-02-07

Enquête dans les camps de César

Une fouille archéologique menée sur les collines au nord d’Alésia, dans le secteur d’un camp romain remontant au siège de la ville par César en 52 av. J.-C., a mis au jour les vestiges d’un corps humain. Il s’agit d’un squelette presque entièrement conservé, semble-t-il déposé à la hâte au fond d’un fossé, un peu à l’écart du camp.

S’agit-il des vestiges d’un crime ? Qui en est l’auteur et pourquoi ? Face à cette découverte intrigante, les

archéologues vous lancent un défi observez le squelette, explorez le musée, collectez des indices et tentez de

résoudre cette énigme antique !

En autonomie ? Livret disponible gratuitement à l’accueil du musée. .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Enquête dans les camps de César Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-01-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)