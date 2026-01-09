Enquête dans les camps de César MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine
Enquête dans les camps de César MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine samedi 7 février 2026.
Enquête dans les camps de César
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-11-30
Date(s) :
2026-02-07
Enquête dans les camps de César
Une fouille archéologique menée sur les collines au nord d’Alésia, dans le secteur d’un camp romain remontant au siège de la ville par César en 52 av. J.-C., a mis au jour les vestiges d’un corps humain. Il s’agit d’un squelette presque entièrement conservé, semble-t-il déposé à la hâte au fond d’un fossé, un peu à l’écart du camp.
S’agit-il des vestiges d’un crime ? Qui en est l’auteur et pourquoi ? Face à cette découverte intrigante, les
archéologues vous lancent un défi observez le squelette, explorez le musée, collectez des indices et tentez de
résoudre cette énigme antique !
En autonomie ? Livret disponible gratuitement à l’accueil du musée. .
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Enquête dans les camps de César Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-01-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)