Enquête dans les souterrains visite enfants Saint-Emilion Tourisme Saint-Émilion

Saint-Emilion Tourisme 15 Rue du Clocher Saint-Émilion Gironde
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
CONTES ET LÉGENDES POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS
Visite en Français !
Emmenez vos enfants dans un voyage-découverte ludique et pédagogique grâce aux différents éléments du patrimoine Saint-Émilionnais.
Enquête dans les souterrains
Il est l’heure de partir découvrir les secrets du patrimoine troglodytique exceptionnel du village de Saint-Émilion !
Après avoir retrouvé votre groupe sur la place de l’Eglise monolithe, lancez-vous dans un jeu de piste guidé à travers les quatre monuments souterrains les mieux gardés du village. Grâce à un livret illustré par ©Nina Luec, collectez les indices cachés dans ce dédale souterrain et résolvez l’énigme finale !
Départ de la visite devant l’église monolithe 33330 Saint-Émilion .
Saint-Emilion Tourisme 15 Rue du Clocher Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 28 28
