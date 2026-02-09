Enquête dans les souterrains visite enfants Saint-Emilion Tourisme Saint-Émilion

Enquête dans les souterrains visite enfants

Saint-Emilion Tourisme 15 Rue du Clocher Saint-Émilion Gironde

CONTES ET LÉGENDES POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

Visite en Français !

Emmenez vos enfants dans un voyage-découverte ludique et pédagogique grâce aux différents éléments du patrimoine Saint-Émilionnais.

Enquête dans les souterrains

Il est l’heure de partir découvrir les secrets du patrimoine troglodytique exceptionnel du village de Saint-Émilion !

Après avoir retrouvé votre groupe sur la place de l’Eglise monolithe, lancez-vous dans un jeu de piste guidé à travers les quatre monuments souterrains les mieux gardés du village. Grâce à un livret illustré par ©Nina Luec, collectez les indices cachés dans ce dédale souterrain et résolvez l’énigme finale !

Départ de la visite devant l’église monolithe 33330 Saint-Émilion .

